M.A.D.E Black Lion est un artiste sénégalais basé à Montréal depuis 2007. Il a débuté dans le RAP en 2004 avec le collectif SECTEUR 7 à Dakar. C’est au Québec que sa passion se poursuit et prend d’assaut la scène urbaine québécoise. Depuis 2008, il enchaîne les projets et les prestations dans des événements connus tels que Le Festival des arts de la rue, brutalité policière et plusieurs autres. 2013 fut une année remplie pour M.A.D.E. Il sort une Mixtape de 10 titres intitulée. « Qui Peut M’empêcher de Rapper Vol 1? » reçoit le prix Artiste de l’Année 2012 FouzoRadio par le Urban Music Celebration.En collaboration avec FouzoRadio, M.A.D.E s’allie avec Soldat NÉO et ils intègrent tous les deux le collectif DIVERS-SYON et leur tandem choc va sortir la Mixtape : Un Soldat et un Lion et de nombreux projets vidéos.Il a aussi fait des collaborations avec des artistes tels que: Micros Armés, Kevin O.B, NBZ et Yu-Zee.

M.A.D.E va sortir en Décembre 2018 le Volume II de la Mixtape « Qui Peut M’empêcher de Rapper? » D’ailleurs deux clips sont déjà sortis pour donner un aperçu de la prochaine Mixtape:

Prisonnier Du Temps – M.A.D.E. X S.A.B.E.

Ceci est le 2 eme extrait de la prochaine mixtape de l’artiste M.A.D.E. »Qui Peux M’empêcher De Rapper ? Volume 2 en featuring avec la talentueuse S.A.B.E. D