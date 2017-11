Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : En visite hier mercredi à Tivaouane, le directeur général de la société nationale des eaux faisait l’état des engagements de la structure et rassure le Khalife Sérigne Mbaye Sy Mansour.

Abdoul Ball, le directeur général de la SDE, s’est rendu hier à la ville sainte de Tivaouane pour faire l’état d’avancement des travaux de la société par rapport à leurs engagements.

« Nous nous acheminons vers un Gamou sans grosses difficultés en matière de distribution d’eau » assure-t-il. Le directeur estime avoir mesuré l’importance du Maouloud à Tivaouane et le besoin d’eau auquel la ville se confronterait. « Le comité d’organisation du Gamou et les autorités religieuses avaient émis des vœux et des souhaits que nous avons transformé en engagements » dixit –il.

Sur ce, le directeur estime que 350 points d’eau ont été installés par la SDE en relation avec la SONES sous l’autorité du ministère de l’hydraulique. A cela s’ajoutent, 1000 branchements sociaux et la munition en eau de 800 sites d’hébergement.