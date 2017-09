La préparation de cet événement a été confiée aux onze membres du Conseil présidentiel pour l’Afrique (CPA), sous la supervision de Franck Paris, le conseiller Afrique de Macron. Il sera rédigé par Sylvain Fort, la plume du président français. Le discours portera sur les enjeux du moment, entre autres, sécurité, flux migratoires et la volonté du renouveau annoncée durant la campagne présidentielle, poursuit la source qui rapporte que le président français pourrait se rendre à Dakar, informe Jeune Afrique, pour assister aux côtés de Macky Sall et d’une dizaine de chefs de l’État africains, au IVe Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique (13 et 14 novembre). Ce déplacement qui n’est pas encore inscrit dans l’agenda d’Emmanuel Macron, est considéré avec intérêt par l’Elysée.