XALIMANEWS : La candidature annoncée de Barthélémy Dias au poste de secrétaire général du Parti Socialiste n’a pas été bien accueilli à l’état-major de la formation verte. A travers un communiqué, le secrétaire permanent du PS, Cheikh Gueye, est monté ce jeudi, au créneau pour invalider la candidature du maire de Mermoz Sacré Cœur.

« Dorénavant Barthélemy Dias ne fait plus partie du Parti socialiste et je refuse l’appellation du mot Camarade envers lui. Il parle des renouvellements des instances de la base : Qu’il sache que les renouvellements des instances ne concernent que les socialistes qui respectent les décisions des instances du parti. Barthélémy Dias n’est plus du parti et la décision du Parti était claire. Toute personne inscrite sur une autre liste sera exclue et il l’a fait.

Aujourd’hui il doit avoir honte dès lors qu’il ne reconnaît pas les décisions du Parti. Toute sa bande de rébellion qui a défié le parti n’ont obtenu qu’un seul député. Et ce dernier est en prison. Aussi Barthélemy Dias n’est responsable d’aucune coordination. Et sa coordination est dirigée par Alioune Tall.

Il a été élu Secrétaire national du Mouvement national des Jeunesses socialistes par négociation juste pour respecter la minorité catholique. Et Barthélemy Dias ne peut mobiliser une coordination. Une chose est sure: Qu’aucun commissaire politique ne lui vendra des cartes lors des prochains renouvèlements.

Ce que Barthélémy Dias doit faire c’est d’aller rendre compte du crime qu’il a commis et avoué. Aujourd’hui j’ai de la peine pour la Famille Ndiaga Diouf. Et si la loi est respectée Barthélemy Dias doit aller en prison.

Maintenant qu’attend-on pour l’appel du Parquet ? Car il a tué Ndiaga Diouf et il a toujours reconnu les faits. C’est un criminel. S’il veut du buzz qu’il aille ailleurs. »

Honorable député Cheikh Seck, membre du Bureau politique du parti socialiste, Maire de Ndindy