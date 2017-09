Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Macky Sall a profité de son dernier séjour à New-York pour rencontrer les cadres et militants de l’Alliance pour la République, établis au pays de l’Oncle Sam. Une rencontre aux allures de metting où le bilan des législatives est passé au peigne fin par le patron de l’Apr.

Sur le coup, il n’a pas cherché les mots pour parler de la défaite essuyée à la suite de ces élections notamment à New-York où les choses n’ont pas semblé plus convenables pour les membres de l’Apr.

Se justifiant sur l’attitude de la cohorte de militants qui, ayant espéré un poste, sont fâchés, le Président de la République a préféré, cette fois, adopter une posture conciliante. “Je suis là en réalité pour vous servir. Même si tout le monde ne peut pas avoir tous les postes en même temps, je suis disposé à être avec tout le monde”, convaint-il presque devant la masse de militants, venus, qui applaudir, qui désapprouver devant celui qui tenait ainsi à les rencontrer pour trouver un consensus.

Ainsi, Macky Sall et ses alliés se sont finalement retrouvés sur d’autres points concernant notamment le Faise, un programmes d’Etat par rapport à l’appui aux émigrés, plus particulièrement aux jeunes et femmes. Des compatriotes à qui, il demande sur un ton railleur, de “savoir rembourser” les dettes.