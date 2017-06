XALIMANEWS – Rafael Nadal, 4e mondial, a réussi l’exploit ,ce dimanche, de remporter pour la dixième fois de sa carrière le tournoi de Roland-Garros en surclassant Stanislas Wawrinka (6/2, 6/3, 6/1) en 2 heures 04 minutes de jeu.

Intouchable, l’Espagnol, 31 ans, n’a perdu aucun set durant le tournoi pour la troisième fois de sa carrière après 2008 et 2010. Vainqueur des tournois de Monte-Carlo, Barcelone et Madrid cette année, Nadal a retrouvé son statut d’ogre de la terre et est désormais détenteur de quinze titres du Grand Chelem, soit un de plus que Pete Sampras, mais à trois longueurs de Roger Federer.