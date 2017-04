Rappel de l’interces sion du Mahdi en faveur de Serigne Abdou Aziz SY Dabagh – Une voie obligée pour parachever la Tidjaniya et sauver ce monde en perdition !!! (Révélatio ns fatales !!!)

En vérité, le Mahdi est chargé de restaurer la paix et la justice dans un monde gangrené par une crise des valeurs sans précédent, et devenu le théâtre de l’injustice et d’iniquités de toutes sortes (Rapporté par Al-Hâkim) ; il est incontestablement le rassembleur attitré de la ‘’fin des temps’’ (akhirou zamân) ; et par conséquent, celui qui ne l’aide pas à rassembler disperse, comme le disait Jésus, fils de Marie (Luc 11 : 23). Ainsi, en méconnaissant le Mahdi, héritier spirituel de Serigne Babacar SY et Pôle (Khutb) de son temps, Serigne Abdou a contribué, pendant 40 ans de khalifat, à ‘’disperser involontairement’’ les musulmans et les tidjanes en particulier ; et par la grâce d’Allah, il fallut d’une intercession (‘’rambou’’ en wolof) pour l’absoudre, comme l’avait révélé Son Eminence Serigne El Hadji Madior CISSE, à l’occasion de la Ziarra annuelle 2002, en son hommage (*). Sacrilège !!! Dirait l’autre. Et pourtant, il n’en est rien ; en vérité, il ne s’agit-là que de remettre les pendules à l’heure et donc de remettre chacun à sa véritable place, en vue d’un ultime rappel et appel à la clairvoyance – mission Mahdi oblige !!! Au demeurant, il faudra considérer cette intercession du Mahdi, Son Eminence Serigne El Hadj Madior CISSE en faveur de Serigne Abdou Aziz SY Dabagh comme une très grande miséricorde, car elle entraînera le salut de tous ses sympathisants – et Dieu sait qu’ils sont très nombreux. En effet, selon le Prophète (PSL), tous ceux qui s’aiment pour l’amour de Dieu seront réunis dans la vie future (Rapporté par Bukhari). Ainsi, rappeler cette intercession est une très bonne nouvelle et un appel à la clairvoyance profitable aux croyants (51. Ceux qui éparpillent : 55 – Adz-Dzâriyât). Ceci est une vérité certaine (haqul yaqîn), mais du fait de l’antinomie, d’une part, entre certaines confréries, et d’autre part, entre l’Islam et le Christianisme, en cette ‘’fin des temps’’, il est impossible de défendre la vérité sans diviser et créer des effets collatéraux. Il ne peut pas en être autrement, car même Dieu ne fait pas l’unanimité, son Prophète (PSL) non plus; le Coran, son message éternel, divise. Qui peut donc parler en leur nom sans diviser ? A l’évidence, toute approche qui consisterait à rapprocher des positions inconciliables, relèverait, à la limite, d’une compromission certaine.

(20) [Propos de Jésus Christ] « Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c’est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes! ». (Luc 6 : 26)

A l’évidence, c’est cela qui a porté le plus grand préjudice à son Honorable Serigne Abdou, compromis irrémédiablement le khalifat de son successeur et largement contribué au déraillement de la tidjaniya et à un certain dépérissement de la « ville sainte ». (**)

Oui, le Mahdi, vicaire du ‘’Christ de la Parousie’’, est le rassembleur attitré de cette ‘’fin des temps’’ et par conséquent toute initiative qui ne l’aide pas à rassembler disperse – Une évidence ! En vérité, toutes les missions des ‘’Hommes de Dieu’’, toutes obédiences confondues, se dissolvent dans cette mission qui, sans conteste, parachève celle du Prophète Mouhammad (PSL) – le ‘’Sceau des Prophètes’’, envoyé à toute l’humanité, jusqu’à la fin du monde (***).

Au demeurant, il faut reconnaître que l’immense majorité des tidjanes sénégalais méconnaissent véritablement Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif – « le Sceau des Saints » et donc le « Christ de la Parousie » (le Sauveur de la ‘’fin des temps’’). Oui, la Tarikha Tidjane est entrain de devenir une dynastie, et donc une affaire de famille – et telle n’est pas sa vocation. Cheikh n’est-il pas algérien ? C’est Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou TALL qui a introduit la Tarikha au Sénégal, et pourtant c’est Cheikh El Hadj Malick SY qui l’a succédé dans sa mission. Pourquoi ne devrait-on pas envisager un autre khalife de Cheikh en dehors des familles SY, TALL, NIASSE ? Il faut aussi reconnaître et accepter que dans la Tarikha Tidjane, la notion de « ville sainte » doit être relativisée. Qu’est devenu Fès, où repose le fondateur ? C’est dire aussi que le terme « khalife général des tidjanes » doit être repensé. Et en effet, les Oumariens, les Niassénes et d’autres qui sont d’authentiques tidjanes ne s’y reconnaissent pas – et à juste raison ! On pourrait compter sur la clairvoyance de Serigne Cheikh Ahmad Tidiane SY, le ‘’nouveau khalife’’ qui a toujours émis des réserves par rapport à toutes ces questions, pour remettre la Tidjaniya sur les rails, après plus de cinquante ans d’errements. (****)

En vérité, Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif (Algérien) qui s’est proclamé comme le « Sceau des Saints » (al khatim’al wilâyah) et annoncé que le Mahdi sera son disciple et le rétro confirmera ne pouvait pas être autre que Jésus Christ, lors de sa seconde venue. En effet, le titre de « Sceau des Saints » (al khatim’al wilâyah) dont se réclame Cheikh n’est rien d’autre que le titre porté par Jésus Christ lors de sa seconde venue (Cf. Glossaire de « La Sagesse des Prophètes » de Muhyi Din Ibn Arabi) ; et ceci a un fondement coranique incontestable :

(253) Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d’autres. Il en est à qui Allah a parlé. Il en a élevé d’autres en grade. A Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves décisives et l’avons fortifié par le Saint-Esprit [(ou Esprit de Sainteté). C’est ce qui fait de Jésus, le « Sceau des Saints » ou le Sceau de la Sainteté universelle »]. (2. La Vache : 253 – Al-Baqarah)

La tolérance n’exclut pas la confrontation dans la courtoisie avec les gens du Livre, et à fortiori avec les musulmans d’autres obédiences, pour faire triompher la vérité – Tel doit être le credo de tous les justes (29. L’Araignée: 46 – Al-Ankabût). Le sujet est, certes, très sensible, mais inévitable, parce que Dieu en a décidé ainsi – tel est la coutume de Dieu :

(67) Ô Prophète ! Fais connaître ce qui t’a été révélé par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n’auras pas fait connaître son message. Dieu te protègera contres les hommes [Voilà le Talisman de tous les Envoyés (“mursalîna”)] Dieu ne dirige pas le peuple incrédule. (5. La Table Servie : 67 – Al–Mâ’idah)

(37) … L’Ordre du Dieu doit être exécuté – (38) Il n’y a pas de faute à reprocher au Prophète [au Mahdi, si exégèse à temps réel], au sujet de ce que Dieu lui a imposé, conformément à la coutume de Dieu pour ce qui vécurent autrefois – L’Ordre de Dieu est un décret immuable. (39) Ceux qui transmettaient les messages de Dieu et qui le redoutaient, ne redoutaient personne en dehors de Lui – Dieu suffit pour tenir le compte de tout. (33. les Factions : 36-39 – Al–Ahzâb)

Ainsi, les fameuses révélations de notre maître, son Eminence Serigne Madior CISSE, à propos de son intercession auprès de Dieu, en faveur de Serigne Abdou, entrent dans le cadre de cette mission et doivent être abordées avec lucidité, sérénité et intelligence, pour que tous les enseignements soient tirés et que le Rappel soit profitable à tous les descendants de nos illustres maîtres, afin qu’ils soient délivrés des tentacules de l’Antéchrist. Oui, partisan du Christ ou de l’Antéchrist – Il n’y’a pas autre chose !!!

L’intercession n’appartient – elle pas a Dieu ? Et qui peut intercéder sans sa permission ? [(39. Les Groupes : 44 – Az-Zumar) ; (34. Les Saba’ : 23 – Saba’) ; (2. La Vache : 255 – Al-Baqarah)].

DOCTEUR MOUHAMADOU BAMBA NDIAYE

Rétro confirmateur (Consolateur) du Mahdi, Son Eminence Serigne El Hadj Madior CISSE, fils spirituel de Serigne Babacar SY, khalife de Cheikh Ahmad TIDJANI Chérif – le ‘’Sceau des Saints’’ et ‘’Christ de la Parousie’’ (Jésus fils de Marie revenu). http://sites.google.com/site/missionmahdi/

