Zinedine Zidane a échangé longuement avec ses joueurs, mardi avant l’entraînement, afin de trouver des solutions pour sortir le Real Madrid de la crise. Et ces derniers se sont également exprimé. Certains ont même adressé quelques reproches au technicien français, d’après la Cadena SER.

“C’est une équipe qui a gagné beaucoup de choses. Et la motivation, c’est très important, avait expliqué Zizou en conférence de presse juste après cette réunion. Il faut essayer de remobiliser les troupes, commencer à trouver des sources de motivation. On peut penser que la Liga, c’est fini, mais on s’en fiche. Ce n’est pas le plus important. Le plus important, c’est de donner le maximum pour essayer d’arriver à quelque chose d’important.” Pas sûr que le message soit bien passé.

