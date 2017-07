Après Touba, Diourbel et Pire, Me Abdoulaye Wade s’est rendu, hier après-midi, à Guediawaye. La caravane de la tête de liste nationale de la Grande Coalition Wattu Senegaal est passée par les Parcelles Assainies avant de rallier Guediawaye. Arrivé au niveau du nouvel hôpital Dalal Diamm, Me Wade a demandé au conducteur de son véhicule de bifurquer au niveau de l’hôpital. Une fois devant le grand portail, il a fait des signes de victoire avec ses doigts durant quelques minutes avant de continuer calmement son chemin.



Chose qui a suscité beaucoup d’interrogations de la part de ceux qui étaient présents sur les lieux mais aussi de ceux de sa caravane.

Me Abdoulaye Wade a, sûrement, voulu voir de plus prés comment ce centre hospitalier a été construit afin de donner son avis plus tard. L’on se rappelle, le jour où il est rentré au Sénégal, en allant à la permanence du PDS, il a fait un grand détour pour voir l’ancien pont « Sénégal 92 » reconstruit par le président Macky Sall et rebaptisé « pont de l’Emergence ». Une fois à la permanence, il a indiqué que le Président Sall n’a réalisé qu’un seul pont en 5 années de règne alors que, lui, il en a construit un nombre incalculable à travers tout le pays.