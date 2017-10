XALIMANEWS : Le chanteur sénégalais Youssou Ndour, qui est l’un des 5 lauréats de l’édition 2017 du «Praemium Imperiale», du nom de cette prestigieuse distinction japonaise considérée comme le Nobel des arts, a décidé d’offrir cette récompense, estimée à 75 millions de francs CFA, à la mutuelle de santé des acteurs culturels. Un geste que les acteurs culturels, qui ont bien voulu répondre au coup de fil de Sud Quotidien hier, mardi 17 octobre, ont beaucoup apprécié, tout en remerciant Youssou Ndour. Un «geste noble», un «acte à saluer», ou le «devoir» d’un «pionnier»…Toujours est-il que cela devrait permettre de «commencer à soigner le plus rapidement possible les acteurs culturels malades».

KADER DIARRA (PICHININI), COMEDIEN ET PRESIDENT DU COMITE REGIONAL DE LA MUTUELLE DE SANTE DES ACTEURS CULTURELS DE DAKAR : «C’est un geste vraiment noble de la part d’un acteur culturel comme Youssou Ndour»

« On apprécie, à sa juste valeur, la décision de Youssou Ndour de reverser la somme de 75 millions du Prix Praemium Imperiale à la mutuelle de santé des acteurs culturels. C’est un geste vraiment noble de la part d’un acteur culturel comme Youssou Ndour, c’est un bon exemple. C’est un grand apport pour la mutuelle. Ça permettra à la mutuelle de commencer le plus rapidement possible à soigner les acteurs culturels malades. Ça aide la mutuelle et ça aide aussi les acteurs culturels. On le remercie beaucoup. C’est très normal de sa part parce qu’il est une référence dans le pays et dans le monde ».

IBRAHIMA MBAYE SOPE, ARTISTE-COMEDIEN : «Pour moi, c’est un devoir»

«Pour moi, c’est un devoir. Youssou Ndour fait partie des pionniers de la culture au Sénégal, pour avoir vendu l’image de ce pays à travers le monde, pour avoir aussi donné de bons exemples mais également pour avoir traversé quelques époques dures, au diapason de la situation sociale des artistes. C’est un devoir pour lui de regarder derrière lui, et de contribuer à sa façon. C’est pour moi un bel exemple qu’il faut suivre».

ABDOU GUITTE SECK, ARTISTE MUSICIEN : «Cela ressort de son devoir»

« C’est une bonne chose et je pense que cela ressort de son devoir dans le milieu culturel. Donc aujourd’hui, c’est un acte très beau qu’il a posé et on l’en remercie du fond du cœur. A travers ce qui est là et ce que l’on voit, les acteurs culturels méritent une certaine reconnaissance. Toutefois, c’est un bon geste parce qu’il aurait pu ne pas le faire, bien que ce soit son devoir parce que tout ce qu’il a aujourd’hui, c’est grâce à la musique qu’il l’a eu. Donc, il doit soutenir les acteurs culturels car c’est grâce à lui et les autres grands musiciens que certains jeunes se sont engagés dans la musique. Je le félicite et le remercie du fond du cœur ».

SOULEYMANE FAYE, ARTISTE COMPOSITEUR : «Cette somme pouvait lui servir à d’autres choses»

«Le fait que Youssou Ndour décide de verser sa récompense de 75 millions du Prix Praemium Impériale à la mutuelle de santé des acteurs culturels est un acte à saluer. Car, cette somme pouvait lui servir à d’autres choses, par exemple à lui-même ou bien à sa structure. C’est donc un acte à louer».

Sud Quotidien