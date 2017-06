XALIMANEWS – Précédemment à Bruxelles pour les Journées européennes du développement, le président sénégalais est attendu, ce lundi, au palais de l’Élysée pour un entretien avec le nouveau président français Emmanuel Macron, avant de reprendre l’avion en direction de Berlin pour participer à une réunion de préparation du prochain sommet du G20, les 7 et 8 juillet à Hambourg.

À Dakar et Paris, ce premier entretien est d’abord présenté comme une « prise de contact » entre Emmanuel Macron et Macky Sall. « Nos deux pays entretiennent une relation amicale. Il est donc tout à fait normal que nos deux chefs d’État se rencontrent rapidement », glisse une source à la présidence sénégalaise. Une relation d’autant plus amicale que les autorités sénégalaises n’avaient pas manqué d’afficher leur soutien à Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle française.

Au menu des débats, nous signale-t-on, l’affaire de l’emprisonnement du maire de Dakar, Khalifa Sall, occupera une place de choix dans cette rencontre. En effet, depuis un certain temps on annonce qu’Emmanuel Macron serait prêt à jouer les bons offices pour faire évoluer la situation du maire socialiste de la ville de Dakar qui croupit en prison depuis presque 3 mois.

En effet, les amis et partisans de l’édile de Dakar espère qu’à l’issue de cet entretien, des solutions seront apportées pour que leur responsable politique recouvre liberté en cette période de pré campagne électorale au bénéfice de la coalition Manko Taxawou Sénégal.