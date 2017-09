Cars rapides bondés, sous une chaleur torride, des chauffeurs et apprentis inconscients, des policiers véreux, des plages remplies de poubelles, des sacs plastiques, des tasses de café en plastique presque partout, des étales sans ordre sur les ruelles, des mécaniciens qui installent leur garage dans des quartiers (souvent pas dans lequel ils dorment) crachant des carcasses de voitures infestées, le sable ivre d’huile noir et crasseux, des communications sociales de plus en plus marquées par des insultes et du je “m’enfoutisme” (allalou buUr la), des services d’hygiène presque inopérants etc, et nous attendons que Dieu et l’Etat nous sauvent ! Nous allons encore attendre très longtemps et nos chapelets vieilliront de psalmodies qui ne monteront pas au Ciel car le Seigneur, je le rappelais lors de l’émission ” Remue Ménage” chez l’excellent Alassane Samba Diop de RFM, en nous donnant la “Raison” a presque pris Congé de nous en nous laissant gérer notre présent et notre avenir.

Il y a des avancées, des progrès qui ne demandent pas des investissements financiers mais une prise de Conscience, de la générosité d’abord avec soi-même.

Tu mets un tas d’immondices devant ta maison et tu cries: ” Elle est où la Mairie?”. Tu jettes des mégots de cigarettes, les coques de ta mangue par terre, les épluchures de tes fruits et légumes par terre et tu t’étonnes de devenir la proie facile des maladies, tu t’étonnes de voir que tes meilleurs amis sont les mouches et les moustiques …

Le pécheur va chercher des poissons, il revient avec des nasses de verres, de sable, de déchets durs et de yaaboye, les thiofs et autres ont fui les mers assassinés et balafrés de saletés… T’espères quoi? YAlla Yalla Baay sa Tol ! Ce n’est pas parce qu’on est moins riche qu’on n’a pas droit à être propre, à avoir un comportement courtois et élégant!

Tu dénonces ta situation à la radio, sur Facebook, à la télé, des journalistes et ou animateurs en raffolent et en veulent davantage pour l’audience et cela comble pour ceux là le déficit de la pensée critique en obstruant l’horizon subtile et exigeant des perspectives.

Et il te reste à tendre la main, celle et celui qui donnera faisant semblant d’être gentil, tu pries pour que cela continue, tu t’oublies dans tes propres prières car toi tu as démissionné de la vie !

Ce n’est qu’une prière, vous savez !

El Hadji Gorgui Wade Ndoye, journaliste sénégalais accrédité auprès de l’ONU-Genève. Directeur du magazine panafricain ContinentPremier.Com