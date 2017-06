L’appel de New York est lancé officiellement , aujourd’hui 16 Juin 2017, le « One ten » pour sanctionner Macky Sall et ses alliés aux législatives du mois prochain d’une part. Le « one ten » sera aussi une plateforme pour chasser Macky Sall du pouvoir lors des consultations de 2019.

Le manifeste ci-dessous donne des raisons de voter contre Macky Sall

Initiative “One Ten”: 10 RAISONS POUR VOTER CONTRE MACKY SALL

Macky Sall et son régime d’incompétents ont déçu les sénégalais, particulièrement ceux de la diaspora qui s’étaient mobilisés pour le porter à la magistrature suprême.

Dans l’optique de notre stratégie du “one ten”, nous avons fait ressortir 10 raisons, tangibles pour chaque émigré sénégalais de faire voter au Sénégal 10 personnes, au moins, contre Macky Sall.

NON RESPECT DE LA PAROLE DONNÉE

Macky Sall doit être sanctionné après avoir pris l’engagement ferme de réduire son mandat et de revenir sur ses engagements. Ce virage à 360°doit être sanctionné pour servir d’exemple à la postériorité.

ABSENCE TOTALE DE VISION ET DE BONNE PREPARATION

Macky Sall voltige de programmes en programmes (Yonou Yokute, SDN, PSE, PUDC). Du reste, cela montre qu’aucun de ses projets n’a été planifié, les lois passent en procédures d’urgence à l’Assemblée. Macky Sall est aussi un Président qui doute et qui s’énerve de tout. Cela dénote des signes troublants d’incompétence et d’un manque de sérénité qui frisent la démence.

ABUS DE CONFIANCE ET TRAHISON

Dans un État normal Macky Sall devrait être traduit devant la Haute Cour de Justice pour haute trahison pour avoir redonné à la France les moyens institutionnels de nous verser dans un néocolonialisme honteux. Macky Sall est en réalité un chargé de mission de François Hollande ou de simple préfet de la France. Macky Sall et son régime nous bombardent des chiffres trompeurs attestant que le taux de croissance du Sénégal avoisine 7% .Un taux extraverti par les entreprises étrangères qui renvoient leurs profits surdimensionnés vers la France alors que le panier de la ménagère sénégalaise et les entreprises nationales vivent de misère.

LA DYNASTIE FAYE-SALL-TIMBO

Le Sénégal est gouverné par la femme du Président qui nomme les ministres. Quant au frère du président, il négocie, obtient puis vend notre pétrole et notre gaz. L’État est géré par une famille et un clan. C’est du népotisme ambiant à l’ère des Faye-Sall .

DÉPÉRISSEMENT DES INSTITUTIONS

Du jamais vu au Sénégal: La haute administration banalisée, l’Assemblée Nationale vassalisée, les ministres et directeurs nationaux des dames de compagnie.

MANIPULATION DE LA JUSTICE

À des fins strictement politiques la justice sénégalaise est manipulée .Elle a perdu de sa crédibilité pour la plupart. Le procureur, maître des poursuites ne s’occupe que des opposants au régime de Macky. Une justice utilisée à outrance pour parvenir à des fins politiciennes avec des méthodes dignes de Machiavel. Elle aide Macky à “REDUIRE L’OPPOSITION À SA PLUS SIMPLE EXPRESSION”.

CHERETÉ DE LA VIE.

Malgré la chute du prix du baril de pétrole à travers le marché mondial, la vie est très chère au Sénégal. Par une mauvaise politique économique et sociale, la moitié de la population vit sous le seuil de la pauvreté. De plus, Macky exploite la misère des populations à qui il offre une bourse de 100000 FCFA par an soit environ 250F par jour pour toute la famille alors que le ¼ litre de NIINAL (huile) coûte 300F.

ABSENCE DE PROGRAMME POUR LA JEUNESSE

Macky n’a aucune considération pour la jeunesse sénégalaise à qui il avait promis 500000 emplois. Il n’y a aucun projet viable pour la jeunesse. Il les

Réduits en de vulgaires vigiles ( ASP) et de politiciens malhonnêtes et encombrants (Abdou Mbow, Thérèse Faye Diouf, Mame Mbaye Niang etc.)

PILLAGE DE NOS RESSOURCES NATURELLES .

Le Sénégal est riche en pétrole, gaz et zircone. Malheureusement nous risquons de vivre la malédiction du pétrole. Macky Sall a tout confié à son frère et à ses amis dans des conditions nébuleuses. Le zircon et l’or exploités ne profitent pas aux sénégalais. Il est grand temps de recouvrer notre souveraineté et bouter ce régime vagabond hors du pouvoir.

INSÉCURITÉ AU SÉNÉGAL

Les populations sénégalaises ont peur. La panique est nationale. Si ce ne sont pas les assassinats, ce sont les accidents, les incendies, les noyades. Les sénégalais meurent comme des mouches. La mission régalienne de l’État qui consiste à sauvegarder les personnes et leurs biens ne l’est que de nom.

On assiste à un mépris total de Macky:

Daaka pleure ses morts brûlés vifs, EIFFAGE court son marathon.

Le Sénégal traverse une crise sans précédent. Une crise des valeurs, Les Fondamentaux de la République sont bafoués. La dignité républicaine perdue à cause d’un homme haineux et rancunier.

PESSOUM KANAM BOROM MOKOY FADIAL BOPAM.

REGOIGNEZ-NOUS DANS Le “one Ten ”ou “un immigré pour 10 votants”! Inscrivez –vous à [email protected]