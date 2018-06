XALIMANEWS : Robert Lewandowski est conscient que les attentes sur sa personne, concernant le match Sénégal vs Pologne, sont très élevées. Cependant, il soutient qu’il n’est pas le seul concerné mais c’est plutôt toute l’équipe qui doit être au rendez-vous. « Nos supporters croisent toujours les doigts pour nous, mais en même temps, ils exigent beaucoup de nous. Nous sommes prêts à affronter cette situation », dit- il dans les colonnes de l’observateur.

A lui d’ajouter que les sont très efficaces devant les buts et pourraient faire mal à n’importe qu’elle équipe. « Les sénégalais sont redoutables en contre. Quand ils attaquent, ils jouent très vite. Ils ne perdent pas de temps quand ils ont le ballon. Ils foncent vers le but adverse et tirent aussi rapidement que possible. Ils sont vraiment très dangereux », a-t-il laissé entendre.