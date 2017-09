Entre sabordage et sabotage l’on ne saurait vouer une préférence comme sentiment général après la piètre copie laissée par l’équipe nationale du Sénégal face aux Étalons du Burkina Faso. Un 0-0 moribond et insipide. Hier sur les prés de Léopold Sédar Senghor, face á un adversaire coriace certes mais pas épouvantable, pour ne pas dire prenable, les Lions ont étaler leurs énièmes suffisances dans leur capacité d’emballer, de déséquilibrer et surtout de perforer un bloc défensif. Dans un match d’une importance aussi capitale, l’apathie dont ils ont fait montre, l’incapacité de varier, d’orienter et surtout d’alterner le jeu en vue de porter le danger dans le camp adversaire inquiètent et déçoivent le plus á mon humble avis. Ce après une succession de contre performances qu’il nous revient de rappeler á qui de droit.

Souvenons nous des 1/4 de final de la dernière CAN face au bloc Cameroun ( seule équipe á avoir abdiquer de rivaliser offensivement avec notre armada optant pour une défense renforcée) durant lequel la volonté n’avait pas suffi. Le manque de lucidité dans le dernier geste, un coaching pour le moins hésitant á défaut d’être cohérent dans un jour sans. La baraka n’y étant au bout du suspens, les Lions rentreront éliminés avec un amer goût d’inachevé. Rebelote 6 mois après á Polokwane dans un match contre l’ Afrique du Sud en deuxième journée du groupe D, les Lions après une première mi-temps catastrophique payeront chers leurs errements et hésitations débouchant sur une défaite cruciale (1-2) face au Bafana-Bafana malgré un pénalty controversé.

Hier enfin, dans le même scénario la goutte de trop peut être a eut lieu? Peut-être? Nous en aurons le coeur Mardi á Ouagadougou. En attendant chers Lions et staff technique, sachez que sans vous jeter en pâture, vous ne recevrez aucun accessit, accolade et autres après la performance bien en-deçà de vos qualités intrinsèques et ambitions avouées.

Entre un Sadio Mané brouillon confondant vitesse, précipitation et lucidité, un Younouss Sankharé décevant (sur coups de pied arrêtés surtout ) un Gana Gueye pédestre et lent dans la transmission et un Moussa Sow sevré, esseulé et maladroit c’est toute l’animation offensive proposée par Aliou Cissé qui s’est enrhumée donnant l’impression pour certains qu’ils étaient toujours..en vacances. Pas de rythme, pas de liant dans le jeu ni de permutation et autres percussions á même de déséquilibrer un bloc compact.

Le propre d’un coach dit de haut niveau, c est d’abords la capacité inné de lire au demeurant les équations technico-tactiques et d’en tirer les conséquences en vue de préparer ses poulains á rectifier le tir ou á s’améliorer. Depuis l’élimination en 1/4 de final contre le Cameroun durant la CAN 2016, cette équipe du Sénégal donne l’impression toujours de se chercher, manquant d’identité, de caractère et surtout de rigueur dans l’approche de ses matchs. Dans la pression, seule la victoire est belle dit l’adage et Ouagadougou, c’est déjà demain.

Sportivement

SINDO