Une mort atroce, c’est dans ces conditions que la dame Rosalie Guèye a trépassé dans sa chambre au quartier Guet-Ndar de Saint-louis. L’incendie aurait été causé par une bougie. Son corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital régional.

Dans la capitale du nord, précisément au populeux quartier Guet-Ndar, la mort d’une dame dans des circonstances atroces, est sur toutes les lèvres. Le drame fait suite à un incendie qui s’est déclaré dans la chambre de la victime, Rosalie Guèye.

Âgée de 54 ans, la défunte, ménagère de son état, vivait dans le domicile familial, situé au populeux quartier de pécheurs susmentionné à la rue Gambetta x Braya. Une maison dont la toiture des chambres est en ardoise, et où il n’y a pas d’installations électriques. Une situation qui contraint les occupants à s’éclairer, une fois, la nuit tombée, avec des bougies et autres lampes torches. Dans cette demeure, la défunte seule occupait une pièce exiguë excentrée dans la cour. Samedi dernier, la dame se retranche dans sa chambre, éclairée à l’aide d’une bougie et plonge dans les bras de Morphée. Aux environs de 3h 40mn, soufflent nos sources qui ont constaté le drame, “la flamme de la bougie a atteint un objet inflammable, à l’insu de la maitresse de la chambre, qui dormait profondément. Très vite, les flammes se sont propagées et ont embrasé la pièce. C’est alors que l’attention d’un passant noctambule qui se trouvait dans les parages a été attiré par la fumée qui s’échappait de ladite pièce. Il avise les sapeurs-pompiers, puis les limiers du commissariat central, lesquels se sont rendus sur les lieux du sinistre. Il a fallu défoncer la porte de la chambre pour permettre aux hommes du commissaire Bècaye Diarra de découvrir le corps sans vie de la dame Rosalie Guèye. La perquisition a permis la découverte du reste de la bougie qui avait été allumée par la défunte. Du coup, renseignent nos sources, la piste d’un incendie causé par une bougie est privilégiée. Au terme des constatations d’usage, le corps sans vie de Rosalie Guèye a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis. Une enquête a été ouverte.

Source: L’Observateur