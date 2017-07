XALIMANEWS- Suite à la saisine du Conseil Constitutionnel par le Président de la République, sur la possibilité pour les électeurs n’ayant pas encore retirés leurs cartes biométriques, de voter avec un passeport, un permis de conduire ou un document autre que la carte d’identité biométrique de la Cedeao, l’opposition ne compte pas rester les bras croisés.

En effet la coalition Mankoo Taxawu Senegaal s’est adressée à ladite juridiction pour s’opposer à cette demande.

Selon les camarades de Khalifa Sall, cette requête constitue une violation du code électoral en ses articles L.53 alinéa 1er et L.78 alinéa 1er, qui sont des dispositions claires et précises, ne pouvant pas faire l’objet d’interprétation.

« En vertu de la séparation des pouvoirs, et conformément à la Constitution et à la loi organique sur le Conseil Constitutionnel, votre institution n’a pas la compétence pour voter la loi et ne peut se substituer au législateur pour modifier une loi adopté par l’Assemblée nationale et promulgué par le Président de la République », a-t-on écrit sur le document.

A cet effet, les partisans du maire de Dakar, appelle le Conseil Constitutionnel à respecter la constitution et le code électoral. Et de se déclarer incompétent pour examiner la demande d’avis du Chef de l’Etat.