XALIMANEWS : Dr Aliou Thiongane, pédiatre à l’Hôpital d’Enfant Albert Royer, dix enfants meurent chaque jour à cause de la pneumonie. Il renseigne que cette infection respiratoire est la principale cause de mortalité des enfants de 0 à 59 mois au Sénégal. «Ça constitue vraiment une maladie préoccupante qui mérite une prise en charge importante pour réduire le taux de décès, dans le but d’atteindre les Objectifs du développement durable (Odd)», a-t-il plaidé.

Par conséquent, il est noté que le Sénégal s’est engagé à atteindre les Odd d’ici 2030, notamment la cible 2 qui est d’éliminer tous les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans. Des progrès importants ont été ainsi réalisés entre 2000 et 2016. La mortalité maternelle infanto-juvénile est passée de 139 % à 51 % durant cette période. Cependant, souligne la source, cette progression reste insuffisante compte tenu de la cible de 44 % que le Sénégal s’était fixé en 2015 qui était de 20 % en 2030.

Le compte à rebours du Système des nations unies (Snu) a confirmé les principales causes de la morbidité et de la mortalité infanto juvénile au Sénégal. Il s’agit principalement : des affections néonatales 45 %, de la pneumonie 12 %, de la diarrhée 8 %, du paludisme 4 % et des accidents et traumatismes 7 %.