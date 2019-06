XALIMANEWS: Le leader de Pasteef , Ousmane Sonko était face à la place, aujourd’hui dans son siège à la VDN. Sonko s’est encore prononcé sur le scandale révélé par la BBC. Ousmane Sonko a considèré que Macky Sall a commis une haute trahison en voulant faire plaisir à son frère et les preuves sont disponibles pour le prouver

« Macky Sall a trahi le peuple sénégalais au profit de son frère, il doit este jugé et emprisonné ».conduit il.

Sonko appelle Macky à être «courageux » et de faire face aux sénégalais sur ce scandale..

« Macky doit livrer à la justice tous les responsables », confie Sonko.

Il a aussi accusé Boun Dionne et Ali Ngouille Ndiaye derrière des complices. Il menace aussi les entreprises étrangères mêlées dans l’affaire: « Nous allons jamais laissé des entreprises étrangères venir bénéficier des ressources sénégalaises. Les resources africaines doivent être bénéficiées par les sénégalais. Nous allons porter plainte à toutes les entreprises mêlées dans ce scandale « a confié Ousmane Sonko

Le leader de Pastef a rappelé au sénégalais que l’argent volé peut régler beaucoup de problèmes au Sénégal. « Le pouvoir appartient au peuple et seul le peuple peut lutter contre la corruption. Toute personne qui vous parle de combat politique c’est un ennemi du Sénégal «, lance Ousmane Sonko.

La sortie du procureur est considérée comme un meeting politique par Ousmane qui dénonce « un procureur politique qui est au service de Macky Sall »

PID