Dans un pays, lorsque tous les droits les plus élémentaires de personnes ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales, sont totalement bafoués par les autorités sanitaires avec le soutien même du Président de la République, une telle situation de morts atroces que vit notre pays depuis quelques années maintenant, ne doit nullement pas surprendre les citoyens avertis. En vérité, Dieu est en colère contre notre le Sénégal. Et, c’est l’avis d’Ansoumana DIONE qui explique que la population sénégalaise ne connaîtra pas la paix, tant souhaitée par tous, tant que les malades mentaux errant à travers le pays, au nombre de plus de 2192, ne seront pas rétablis dans leurs droits en faisant restituer, sans aucune condition, à l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), son Siège de Kaolack, confisqué puis fermé illégalement à leur détriment, par le Ministre Awa Marie Coll SECK présentement dans cette Capitale du Saloum. Quel est le chef religieux ou une seule autorité qui a soulevé la voix contre contre injustice ? Les malades mentaux errants ne sont-ils pas des individus? Alors continuons tous à nous taire face à ce tort arbitrairement infligé à cette frange particulièrement vulnérable de notre société, pour continuer de vivre au quotidien de grosses catastrophes et personne n’ y pourra absolument rien. Attention aux malades mentaux errants et c’est juste un rappel.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) – Tel: 77 550 90 82 – 70 745 88 47