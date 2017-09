XALIMANEWS-C’est un message émouvant que livre Serigne Abdou Samad Souhaïbou Ibn Serigne Souhaïbou Khadim Rassoul à propos de l’extermination des musulmans en Birmanie. “Que des musulmans se fassent tuer comme des mouches sans que rien ne soit fait par le monde musulman est écœurant. Je suis complètement atterré, complètement anéanti et profondément ahuri par cette extermination de coreligionnaires”, réagit le Mbacké-Mbacké qui s’est confié à nos confrères de Dakaractu.

Parlant de la responsabilité du Premier ministre Birman et ancien prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, Serigne Abdou Samad Souhaïbou trouve que les musulmans, répartis aux quatre coins du monde, sont tout aussi responsables et accuse l’Arabie Saoudite en particulier dont il demande aux autorités de réagir. “J’interpelle l’Arabie Saoudite mais aussi tous les autres pays musulmans à réagir. C’est notre devoir de musulmans que de réagir et de mettre terme à ce scandale que nous ne devons accepter. Sommes-nous assez paresseux pour laisser des musulmans comme nous être tués, être brûlés ? ”, s’indigne le marabout.

Et de poursuivre : “Nous invitons tous les musulmans du Sénégal et du monde à prier pour les musulmans Birmans. La prière est une arme efficace. Que Dieu arrête la première ministre Birmane, la tue et la jette dans les enfers les plus terribles ! ”.