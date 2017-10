Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Le ministre de l’éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, était l’invité de l’émission Grand Jury de la Rfm. Face au journaliste Mamadou Ibra Kane, Serigne Mbaye Thiam a répondu à un tas de question.

Invité à se prononcer sur la crise qui secoue Yavuz Sélim, le ministre Serigne Mbaye Thiam n’a nullement choisi d’y aller avec le dos de la cuillère. Pour lui, le communiqué du 7 décembre 2017 a été clair dans son contenu en exigeant de l’association Baskent Egetim de cesser toute activité au sein de cette école. Par conséquent, dit-il, ” les parents, en inscrivant leurs enfants, savaient pertinemment que l’autorisation a été retirée’’.

Il rappelle toutefois que ” lorsqu’il y a un changement de déclarant responsable, il faut déposer une demande. ” Or, précise-t-il, ” le dossier déposé est rejeté. Ils ont démarré avec une école qui n’a pas de déclarant responsable. Cela ne concerne pas seulement Yavuz Sélim… L’Association Baskent Egetim ne peut pas intervenir dans l’école… L’État aurait pu être l’administrateur provisoire. ”

Serigne Mbaye Thiam de confier que l’Etat n’est jamais obligé de motiver au grand public ses décisions. ”Il ya des décisions que l’État prend et qui ne sont pas portées à la connaissance du public. À un moment donné, il faut faire confiance à son État. Quand on dirige, on arbitre selon ses intérêts… La décision de fermer Yavuz Sélim n’a rien à voir avec la décision de justice attendue le 9 octobre ”, précisera-t-il en passant.