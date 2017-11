Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : « Tout ce que les talibés cherchent à Touba, ils peuvent le trouver à Tivaouane », a confié le Khalife général des mourides, Serigne Sidy Moctar Mbacké, à Mame Thierno Dieng, le ministre de l’Environnement et du développement. Ce dernier s’était rendu à Tivaouane pour remettre au comité d’organisation, un important lot de matériel de nettoiement afin de mieux préparer le « Gamou ». Il est revenu sur les relations entre les deux villes saintes.

Selon Mame Thierno Dieng, par ailleurs, médecin personnel du khalife général des mourides, « le clivage entre »Tidiane » et »Mourides » n’existe pas. C’est une création de l’esprit . « En quittant Touba pour rallier Tivaouane, je me suis entretenu avec Serigne Sidy Mactar Mbacké, Khalife général des « Mourides » qui m’a confié, que « tout ce que les ‘talibés’ viennent chercher à Touba, ils peuvent le trouver à Tivaouane », souligne-t-il dans les colonnes du journal l’As.

Il renchérit : « Et depuis qu’il est là, il n’a jamais cessé, à travers ses paroles et ses actes, de prouver aux gens que le clivage est artificiel. Voilà des choses qui méritent d’être dites dans des événements de ce genre, pour que les gens comprennent que ce clivage n’existe pas. Le Sénégal est soudé par quelque chose de plus fort que les clivages confrériques ».