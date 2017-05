Tweet on Twitter

Le fait est assez cocasse et troublant pour ne pas être souligné ! En effet, le chargé de la Communication de Rewmi et non moins responsable des Jeunesses de Idrissa Seck ne figure pas sur les listes de “Manko Taxawu Senegaal”.

L’interrogation autour de l’absence de Thierno Bocoum des listes garde d’autant plus tout son pesant d’or que c’est dans les locaux du Ministère de l’Intérieur que le dossier du député rewmiste a été retiré de la liste départementale.

S’agit-il d’une bouderie? Difficile de répondre par la négative. Car si Thierno Bocoum devait renoncer, personnellement, à son investiture sur ladite liste, il n’aurait pas, en principe, dû déposer son dossier.

D’ailleurs, c’est lorsque Thierno Bocoum a été retiré de la liste que sa soeur de Parti, en l’occurrence Ndèye Maguette Dièye, a été mise en scelle.

Actusen.com