XALIMANEWS : Me maire de Guédiawaye et directeur général de la caisse de dépôts et de consignation continue de nier toutes les allégations tenues à son encontre par la BBC, reprises par les journaux et certains responsables politiques, qui sont bien évidemment totalement fausses. Dans un communiqué rendu public, ses avocats Mouhamadou Moustapha Dieng et de la Scpa Wane & Fall , En atteste un communiqué, qui vient de parvenir à Seneweb, et paraphé pdéclarent : “Notre mandant, Monsieur Aliou Sall, fait l’objet d’attaques injustifiées et sans fondement suite à la diffusion d’un reportage de la BBC dénué de toute exactitude. Monsieur Sall tient à réitérer avec force les éclairages qu’il avait déjà fournis, le 4 juin 2019, lors de sa conférence de presse”.