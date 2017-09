Tweet on Twitter

La volée de bois vert sur le ministre du tourisme suite à ses propos sur le plateau de France 24. De Paris où il se trouve, Moussa Taye Conseiller politique du Maire de Dakar Khalifa Sall a apporté un cinglant démenti à Mame Mbaye Niang qui a soutenu devant les téléspectateurs de la chaîne française, que l’édile de la capitale sénégalaise en prison depuis le 7 mars 2017, a soutiré l’argent du contribuable.

” Mame Mbaye Niang est devenu un véritable danger pour la république. A chaque fois qu’il parle, c’est pour déverser des inepties. Jamais ministre n’aura été aussi ignorant dans l’analyse, inélégant dans l’approche et intolérant dans l’esprit “, a tonné Moussa Taye qui souligne que ” le niveau de responsabilité du ministre du Tourisme, lui impose un minimum de retenue “.

Dans la foulée Moussa Taye confie que ” Le bons sens devait lui (Ndlr : Mame Mbaye Niang) rappeler que le principe de la séparation des pouvoirs est, le levier essentiel de la démocratie. Mais lorsqu’on est assujetti à cette contrainte qu’est l’obligation de plaire, on agit plus par instinct que par raison. Khalifa Sall est présumé innocent et sa détention est arbitraire “.

