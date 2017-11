Tweet on Twitter

XALIMANEWS : La démarche des promoteurs du Port de Bargny qui sera construit sur le modèle Bot, n’est pas du gout des pétroliers.

En effet, Libération révèle que : “Sénégal minergy port (SMP) devait affecter des terres aux pétroliers pour la construction d’espaces de stockage. Mais, au lieu de mettre tout le monde sur le même pied d’égalité, SMP se signale dans une discrimination manifeste en servant que Elton, Itoc, Oryx… Pendant ce temps, des mastodontes comme Vivo Energy ou pire-Total ont été royalement ignorées”. «C’est une situation inacceptable, du copinage pur et simple. Et le plus grave c’est que SMP, au-delà des pétroliers, n’associe personne dans sa démarche même pas les acteurs portuaires ».

Derrière cette structure à la démarche très contestée, renchérissent les mêmes sources, on retrouve le propriétaire d’usine de friperie basée à Diourbel. Ces pétroliers promettent de se faire entendre dans les prochains jours face à cette situation inédite, informe « Libération ».