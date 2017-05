Xalimanews- En revenant sur son arrestation, Mme Soham Wardini, première adjointe au maire de Dakar explique le geste qui leur a valu, elle et ses 18 autres camarades, un début de semaine chaud à Dakar. Elle confie qu’elles sont, d’ores et déjà, en train de dérouler une stratégie pour la libération du maire de Dakar.

« Je me suis rendue à Rebeuss à 10h pour voir le Maire. Je l’ai vu confiné dans un box vitré. Il m’a dit qu’il ne souhaitait plus recevoir de visites dans ces conditions. J’ai éclaté en sanglots. Khalifa Sall a été privé de prière à la mosquée, de wasifa, de qadara et de promenades dans la cour de la prison. Il est isolé et le nombre de visites a été réduit de 20 à 10. C’est écœurant. C’est vers 13h que nous nous sommes décidées à descendre sur le terrain, barrer la route ne serait-ce que 5 minutes pour montrer notre colère. Tout a été improvisé et ce n’était nullement pour saboter la visite de l’hôte du président de la République.