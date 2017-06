XALIMANEWS- C’est encore un des rappels éloquents de Khadim Ndiaye , philosophe et chercheur en histoire, qui nous rapporte ici le souvenir émouvant du résistant spirituel sénégalais Cheikh Hamallah dont la dépouille, loin de la terre natale, évoque une fin tragique.

“Que fait la dépouille de ce résistant en France loin de sa terre natale africaine?

Entre le 19 et 21 juin 1941, Cheikh Hamallah vécut de dures épreuves qui commencèrent en réalité bien avant du fait de ses convictions religieuses et de par son refus de se plier à l’ordre colonial.

Arrêté en 1925, détenu en Mauritanie à Mederdra, puis déporté en Côte-Ivoire jusqu’en 1935, il est de nouveau arrêté en 1940 et déporté cette fois-ci en Algérie puis libéré.

Du fait de son influence grandissante, sa maison de Nioro est prise d’assaut. Il est encore arrêté le 19 juin 1941 avec ses disciples. Transféré à Dakar, il est envoyé le 21 juin à Alger pendant que certains de ses disciples étaient, eux, déportés dans d’autres villes de la sous-région malienne.

Début avril 1942, lui le Sahélien est de nouveau déporté en France à Evaux-les-Bains. Malade car n’ayant pu s’adapter au climat de la France, il est transféré à Montluçon où il décède, officiellement d’une cardiopathie. Sa tombe où se recueillent ses disciples se trouve à l’allée 36 du cimetière de l’Est à Montluçon.

À Nioro, la nouvelle du décès n’est annoncée que le 7 juin 1945!

Le Cheikh Hamallah vient s’ajouter à la longue liste des résistants africains déportés loin de leurs terres.

Je n’évoquerai pas la controverse religieuse, objet de toutes ses déboires. Hampathé Bâ, un de ses disciples (Ch. Hamallah était le maître de son maître Thierno Bocar) la raconte fort bien dans ses écrits. Je dirais simplement que le “diviser pour mieux régner” avait bien fonctionné. Quelques Africains se sont laissés prendre au piège atomisant du colonisateur.

Pour ceux qui veulent aller loin, je recommande l’ouvrage d’Alioune Traoré, historien et fonctionnaire à l’UNESCO, ‘Cheikh Hamahoullah, homme de foi et résistant’, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983. Une nouvelle édition de 2015 existe chez l’Harmattan”.

Khadim Ndiaye, Montréal Juin 2017