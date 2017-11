XALIMANEWS : La sortie du Président de la république Macky Sall à l’endroit de la génération 2002 n’est pas du gout de l’ancien chargé de communication de Rewmi. En effet Thierno Bocoum s’est offusqué des paroles de Macky Sall qui selon lui terni l’image de l’équipe de 2002.

« Sans aucune intention de polémiquer, je voudrai faire remarquer au Président Macky Sall que la génération de 2002 mérite bien plus d’égards et de reconnaissance. Nous leur devons l’une des plus belles pages de notre histoire récente. Elle nous a fait rêver en nous amenant au mondial pour la première fois et en allant aussi loin dans la compétition. Ternir l’image de l’équipe de 2002 en évoquant des anecdotes dégradantes n’est pas respectueux de leur parcours et de leurs faits d’arme. L’histoire de notre football ne doit pas se résumer à une affaire de « l’équipe de Wade » vs « l’équipe de Macky ». Nous devons dépasser certaines considérations et attribuer le mérite à ceux qui en ont droit. À nos joueurs, nous leur demandons de nous faire encore plus vibrer en allant le plus loin possible dans la compétition », dixit Thierno Bocoum.

Pour rappel, s’adressant au sélectionneur national, Aliou Cissé, le président de la République lui a demandé de surveiller les joueurs en laissant entendre que ce qui s’est passé à Séoul ne devra plus se reproduire en insistant sur l’indiscipline. Les “Lions” ont été également invités à “faire attention aux filles” par Macky Sall.