Pour son prochain album panafricain, le leader du Raam Daan envisage faire chanter tous les ténors de la musique sénégalaise, à savoir le leader du Super Etoile… En tournée africaine dernièrement, Thione Seck a indiqué qu’il a déjà enregistré avec plus de soixante chanteurs sénégalais et il souhaite ratisser le plus large possible et rassembler le plus de monde.

« Je suis en train de plancher sur un coffret de huit albums qui sortira au mois de décembre prochain. J’ai voulu ratisser large en invitant plus de cent artistes à prendre part à cette production », a déclaré Thione Seck dans le journal VoxPop.

Selon le père de Wally Seck, il a déjà enregistré avec soixante artistes sénégalais. « Et en dernier lieu, je vais finir par chanter avec Kiné Lam, Coumba Gawlo Ismaël Lo Baba Maal, Oumar Pène et Youssou Ndour. Il s’agit des ténors de la musique sénégalaise et je ne pouvais pas ne pas les associer à ce projet panafricain d’envergure », a soutenu le leader du Raam Daan.

senego.com