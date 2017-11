Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : La composition des quatre chapeaux lors du tirage au sort du Mondial 2018 de football en Russie, le 1er décembre à Moscou, est désormais connue. Elle est établie sur base du ranking FIFA publié en octobre. La Belgique figure dans le chapeau 1, celui des meilleures équipes, qui lui est fixé définitivement. Elle ne pourra pas rencontrer plus d’une autre nation européenne dans son groupe et plus d’une nation issue d’une même confédération.

Les chapeaux en vue du tirage au sort du Mondial 2018:

Chapeau 1 : Russie, Allemagne, Brésil, Portugal, Argentine, Belgique, Pologne, France

Chapeau 2 : Espagne, Pérou, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay, Croatie

Chapeau 3 : Danemark, Islande, Costa Rica, Suède, Tunisie, Egypte, Sénégal, Iran

Chapeau 4 : Serbie, Nigeria, Japon, Panama, Maroc, Corée du Sud, Arabie Saoudite, Australie

Avec 7sur7.