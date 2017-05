Francesco Totti a confirmé, jeudi, sur sa page Facebook, qu’il disputera son dernier match avec l’AS Roma dimanche contre Genoa. Le capitaine des ‘Giallorossi’ annonce également qu’il sera “prêt pour un nouveau défi” à partir de lundi.

“Roma-Genoa, dimanche 28 mai 2017, la dernière fois que je peux porter le maillot de la Roma”, a écrit Totti. “Je ne peux pas exprimer en quelques mots ce que ces couleurs ont signifié, signifient et signifieront pour moi. Je sens seulement que mon amour pour le football ne s’estompe pas: c’est une passion, c’est ma passion. Il est si profond que je ne peux pas imaginer arrêter de le nourrir. Jamais. A partir de lundi, je suis prêt à repartir. Je suis prêt pour un nouveau défi.”

Le contrat de Totti, 40 ans, arrive à échéance à la fin de la saison. Le nouveau directeur sportif de la Roma, Monchi, avait annoncé début mai que l’emblématique capitaine de la Roma disputait sa dernière saison en tant que joueur et qu’il devrait devenir ensuite dirigeant de son club de toujours.

Totti a rejoint la Roma à l’âge de 12 ans. Il a disputé son premier match en mars 1993, alors qu’il était âgé de 16 ans. Totti a marqué 250 buts en plus de 600 rencontres de championnat italien. Avec la Roma, Totti a remporté la Serie A en 2001 et la Coupe d’Italie en 2007 et 2008. Champion du monde en 2006, il compte 59 sélections et 9 buts en équipe nationale italienne.

Pour son dernier match avec le club romain, le stade olympique de Rome, d’une capacité de 70.000 places, affichera complet pour la première fois depuis longtemps. Tous les billets ont été vendus en 48 heures.

Le match de dimanche est capital pour la Roma, en lutte avec Naples pour la deuxième place donnant un accès direct à la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. Nainggolan et ses équipiers comptent un point d’avance sur les Napolitains, qui rendent visite à la Sampdoria.