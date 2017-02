Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hécatombe chez El hadj Ndiaye. Le virevoltant présentateur de l’émission « Sénégal ca Kanam » Mamadou Sy tounkara en a fini avec la télévision selon nos sources à la télé de El Hadj Ndiaye. Le tonitruant chroniqueur de la 2stv qui était devenu l’animateur vedette de la 1ère chaîne de télévision privée du Sénégal a décidé, selon nos sources, d’arrêter toutes les émissions qu’il animait ou auxquelles il participait.

Quid des raisons de cette démission? Tout ce que nous pouvons vous confirmer c’est que Tounkara a démissionné de ses fonctions d’animateur et chroniqueur à la 2stv. C’est une décision mûrement réfléchie et qui n’a rien à avoir avec la 2stv, Tounkara a tout simplement pris la décision de cesser toute apparition télévisée. Cette décision qui va surement faire couler beaucoup d’encre et de salive laisse pourtant de marbre le principal concerné qui garde toujours sa sérénité déconcertante, selon un de ses proches.

Dans tous les cas, cette démission constitue une perte immense pour le paysage médiatique sénégalais, qui devra donc désormais faire sans l’un de ses meilleurs chroniqueurs.

Mamadou Sy Tounkara a décidé d’arrêter l’émission « Sénégal ca Kanam » qu’il animait, en coproduction avec la 2stv. Une émission qui était très suivie et qu’il animait depuis plusieurs années, avec un style qui lui est propre. Joint au téléphone par Seneweb, Mamadou Sy Tounkara confirme l’information et soutient qu’il a pris cette décision parce qu’il a fait son temps avec ce genre de show.

sanslimites