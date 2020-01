Hé oui ! Les choses sont comme ça. En même temps, on ne peut pas avoir le beurre, l’argent du beurre, la laitière et la ferme.

On perd toujours quelque chose en chemin et la position actuelle de Tounkara, devenu ministre conseiller, renseigne à volonté sur les changements intervenus depuis sa mutation.

A la 2Stv, Tounkara refusait de parler salaire. Pompeusement, il évoquait des frais, et plutôt des émoluments dont il balançait le montant à qui voulait savoir.

Là, les choses ont changé. Il continue toujours de ne pas vouloir évoquer son traitement mensuel, mais cette fois, au motif que par la même occasion, il découlerait de celui de ses autres collègues. Quelle élégance, Chartres !

Non. Tounkara n’est plus le même. Est-ce la raison pour laquelle le preux chevalier de naguère ne compte plus dans son fan’s club des éléments déterminants comme le rappeur Abdou Karim Gueye qui se relève de sa maladie, mais qui ne souffre plus de le revoir ?

En tout cas, l’animateur qui déclinait ses vérités partagées nous semble bien loin. Il aurait cédé sa place à un zombie dithyrambique…. de l’Ordre national des zombies d’Etat.

avec Dakar Matin