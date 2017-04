Une cinquantaine d’élèves issus des différentes écoles impactées par le Train express régional (Ter) a visité, hier, la maison située en face de la gare ferroviaire de Dakar. Une manière de profiter de la fête d’indépendance du Sénégal pour leur expliquer ce projet. Mountaga Sy, le directeur général de l’Apix a révélé que le projet générera 9.500 emplois.

Le sourire aux lèvres, la démarche fière, les jeunes enfants issus des écoles impactées par le Train express régional ont visité la maison dudit projet en présence de leurs parents qui ont profité de ce moment pour mieux comprendre le projet. Dans son exposé, le Directeur général de l’Apix, Mountaga Sy, a expliqué l’ensemble des aspects liés au volet technique et social voire environnemental. Après, les élèves ont eu droit à une séance de projection de film qui leur a permis de mieux comprendre les composantes du projet.

Le directeur général de l’Apix a apporté des réponses aux questions posées par les enfants. L’élève Khady Diop estime que cette visite est importante en ce qu’elle leur a permis de mieux comprendre l’importance du Ter. Le 14 décembre 2016, le chef de l’État avait lancé le projet Train express régional (Ter). Quatre mois après, l’Apix a jugé utile de faire une revue d’étape.

D’autres questions liées au projet ont été abordées. Les caractéristiques techniques, le temps du parcours, la fréquence, le processus d’indemnisation, le volet accompagnement. Le directeur général de l’Apix a précisé que les travaux de terrassement ont démarré dans les zones à faible densité de population. En outre, M. Sy a développé la composante portant sur l’accompagnement social avec les personnes physiques et morales qui sont impactées par le projet et qui tournent autour de douze mille personnes. Soit deux fois et demie le nombre de personnes qui ont été impactées par l’autoroute à péage. « Nous avons finalisé le processus d’indemnisation et à cette date, cinq cent personnes ont reçu leurs chèques », a-t-il révélé.

12.000 personnes impactées, 500 personnes ont reçu leur chèque

Mountaga Sy a estimé que le projet est parfaitement en ligne par rapport à l’horizon de mise en œuvre. « Le 4 avril est une date repère et les jeunes qui sont issus des écoles impactées par le projet ainsi que les parents d’élèves doivent comprendre qu’on prend en compte la composante jeunes. En ce jour d’indépendance, il est important qu’on montre que la vision du chef de l’État concernant le Ter qui est une révolution dans le dispositif ferroviaire de notre pays », a soutenu Mountaga Sy. Il a révélé que 9.500 emplois seront créés dans les métiers du Btp et autres.

Sur le tracé de 36 kilomètres, il y aura 40 ouvrages d’arts et 14 ouvrages hydrauliques. Au total, une centaine d’ouvrages a été dénombrée. En outre, 14 gares seront ouvertes et chacune d’elles générera des emplois. Il a assuré que le Petit train bleu ne disparaîtra pas. Il sera aménagé dans un format et un mode de service meilleur.

7 ha pour recaser le marché de Thiaroye

Le marché de Thiaroye fait partie des installations qui vont être impactées par le Ter. Le chef de l’État a décidé de réserver une superficie de 7 ha dans le camp militaire de Thiaroye. Il s’agira de construire un marché qui épousera les grandes lignes de modernité en termes de complexe commercial si bien que la dynamique économique de cette zone ne sera pas négativement impactée par le projet. Les places d’affaires seront indemnisées en fonction des revenus définis sur un horizon temporel. Cependant, pour les places d’affaires où il y a possibilité de recasement, les schémas de ce recasement seront pris en compte.

Abdou DIOP

lesoleil.sn