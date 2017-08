Les législatives sont derrières nous. Tirons progressivement des bilans partiels. Une incongruité comique. L’opposition crie au vol mais reste incapable de prouver factuellement ses accusations. Depuis Diouf, les partis au pouvoir se sont organisés pour avoir une longueur d’avance sur leurs concurrents. Ils manipulent les systèmes par des transferts électroniques massifs et ciblés sur fond d’ordonnances compensatrices.

Les élections sont un enjeu très sérieux pour les laisser aux amateurs. C’est une activité et un processus très complexes qui exige des acteurs en compétition du professionnalisme. Sur ce plan Macky a une longueur d’avance très nette sur sa capacité à maîtriser la cartographie électorale et les indicateurs qui la structurent.

Tout au long du processus électoral, le camp présidentiel a commandité des sondages ou des baselines pour documenter ses avances, ses gaps à combler sur Dakar et les autres départements. Un travail minutieux opéré parfois par le ministère de l’intérieur, très professionnel sur ces questions si ce n’est des cabinets privés. Régulièrement, ces enquêtes ont permis de définir une cartographie subtile de la fraude en calculant les ordres de mission à émettre pour combler les gaps. C’est pourquoi il était presque impossible au finish au pouvoir de perdre Dakar qui est un enjeu symbolique et arithmétique. Ce n’est pas en soi l’usage normal du sondage qui pose problème. Mais les finalités qui découlent de ses intentions frauduleuses.

La seconde stratégie de fraude difficile à contester est le retour massif du débauchage ou de la transhumance politique comme forme complémentaire de rééquilibrage des gaps voire un levier stratégique important pour gagner. L’on se rappelle de l’ire des sénégalais face à la transhumance politique. Elle est une tare honnie moralement mais stratégiquement efficace. Elle est devenue un levier essentiel de rééquilibrage des gaps politiques dans des contextes politiques de départ hostiles ou peu acquis au partis au pouvoir.

On a beau contester la portée arithmétique des transhumances politiques, elle restent déterminantes dans le rééquilibrage des forces politiques. Débaucher le second de votre liste nationale ou celui du scrutin majoritaire, laisse des traces évidentes et comble des retards statistiques. On peut aujourd’hui faire la cartographie des débauchages et leurs impacts sur les résultats finaux. Et cela sur la base d’un travail minutieux d’enquêtes réalisées par le pouvoir. Après tout dans un contexte de corruptibilité généralisée des masses et des leadership politiques, ce système est des plus anti démocratiques et des plus moralement détestables.

Il n y a plus match lorsque des footballeurs du camp adverse en pleine compétition rallient l’autre camp et mettent des buts chez leurs anciens amis. Sous la barbe d’un arbitre qui lui même remet le ballon dans le camp des nouveaux transhumants footballistique. Un contexte kafkaïen digne des politiciens fourbes, sans parole ni honneur, toujours dans le reniement permanent. Bien évidement, sur les ordres de mission et les débauchages, il sera techniquement difficile de prouver la fraude mais incontestablement c’est un abus dominant de pouvoir ou d’autorité sur fond d’instrumentalisation institutionnelle. Et la machine de se perfectionner en faisant voter massivement des électeurs venus de la sous région et en contrôlant sélectivement la distribution des cartes d’électeurs.

Tout cela fait honte et ne grandit pas notre démocratie électronique. Nous devrions être attentifs aux germes d’une confrontation inévitable si les acteurs du jeu politique et les sénégalais ont le sentiment amère qu’ils sont des éléments d’une plateforme informatique manipulable et programmable à souhait et qu’ils sont de misérables courtiers qui ont un prix d’achat dans un processus électoral cosmétique.

NKEN

Ndukur Kacc Essiluwa Ndao

www.ndukur.com