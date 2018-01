Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Les chiffres avancés par le gouvernement à propos de l’argent recouvré dans la traque des biens mal acquis, continuent de susciter beaucoup de polémique. Au micro de la Rfm, le ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong a laissé entendre qu’il ne faudrait pas se limiter à poursuivre les barons du régime libéral. Selon lui, il faut étendre la traque à l’avant Wade et auditer les responsables socialistes comme Ousmane Tanor Dieng qui ont eu à occuper des postes dans le gouvernement. “Ces gens ont volé beaucoup d’argent au Sénégal. Il faut que cela soit tiré au clair”, affirmait-il.

Des propos que le porte-parole adjoint du Parti socialiste trouve irresponsables et gênants pour la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby).

“Je ne sais pas dans quel contexte, le ministre a dit ça, mais ce je peux dire c’est que sa langue a fourché. Et puis je trouve que c’est irresponsable de tenir pareille déclaration qui risque de mettre le Président Macky Sall et le président Ousmane Tanor Dieng dans une position inconfortable”, a répliqué Me Moussa Bocar Thiam sur la Rfm.