XALIMANEWS : Incroyable mais vrai. Une scène insolite s’est produite hier au tribunal de Dakar. Abdoulaye Sidibé alias Abdoulaye Cissé s’est déshabillé devant la barre de la chambre criminelle de Dakar.

Tout nu, il a déversé des insanités à l’encontre du juge. Selon L’As, Abdoulaye Cissé est poursuivi pour meurtre, faux et usage de faux dans un document administratif, il a perturbé toutes les audiences qui ont eu lieu à la salle 4 du Palais de justice hier.

Tantôt, il s’attaque aux gendarmes, tantôt aux juges. « Je n’ai pas peur de vous, je sais que vous voulez me tuer, raison pour laquelle vous me faites des injections, mais sachez que je suis résistant et fort » a-t-il asséné. Les gendarmes l’ont forcé à se rhabiller. A la suite de cet incident, l’affaire a été renvoyée au 5 Décembre prochain à la demande des avocats de la défense pour la production du dossier médical de l’accusé qui, apparemment, ne jouit pas de toutes ses facultés.