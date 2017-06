Une somme d’argent, en plus du transfert d’Eden Hazard, pourrait être aussi proposée par Chelsea. Le Daily Mirror parle plutôt d’une offre de 200 millions d’euros + le transfert de David De Gea pour convaincre Cristiano Ronaldo de revenir à Manchester United.

Comme vous le savez sans doute, Eden Hazard est l’un des joueurs préférés de Zinédine Zidane. À chaque mercato (ou presque), le nom du Diable Rouge est évoqué au Real Madrid. Son destin pourrait changer avec le récent mécontentement de Cristiano Ronaldo.

Convaincre Conte

En effet, comme l’indique l’Express, Chelsea envisage un échange entre Eden Hazard et Cristiano Ronaldo. L’idée est double pour Roman Abramovitch: voir CR7 sous le maillot des Blues et convaincre Antonio Conte de poursuivre l’aventure à Stamford Bridge. Le quotidien britannique ne donne pas plus de détails sur ce transfert mais il n’est pas exclu qu’une somme d’argent, en plus du transfert d’Eden Hazard, pourrait être proposée. Pour rappel, le Diable Rouge a été opéré à la cheville droite il y a quinze jours. Il devrait être de retour sur les pelouses dans trois mois.

200 millions + De Gea = CR7

De son côté, le Daily Mirror parle plutôt d’une offre XXL pour Cristiano Ronaldo. Les Red Devils pourraient proposer 200 millions d’euros + le transfert de David De Gea pour convaincre CR7 de revenir à Old Trafford. Avec le PSG, le club mancunien semble être le mieux placé pour recruter le quadruple Ballon d’Or.