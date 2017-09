Grosse frayeur pour Kylian Mbappé. Ce mardi contre le Celtic (0-5), l’attaquant du PSG a rencontré un supporter écossais très agité. Ce dernier a tenté de lui donner un coup de pied.

Une scène rare et improbable à la fois. En fin de première période, alors que le PSG menait déjà par trois buts d’écart au Celtic (0-5 au final), un supporter écossais a traversé tout le terrain pour tenter d’agresser Kylian Mbappé. Ce fan, très excité, a mimé un coup de pied.

Kylian Mbappé a eu le temps de se décaler légèrement pour éviter le choc, avant que ce fan ne tombe et ne soit ceinturé par les forces de police.

“Le club va s’en occuper”

Un incident qui n’a pas été du goût du Celtic Park, qui a copieusement sifflé le supporter. Brendan Rodgers, le coach du Celtic, se voulait également très critique à l’issue de la rencontre.

“La réaction des autres supporters du Celtic est bonne. Ce sont des choses qu’on ne devrait pas voir. Le club va s’en occuper”, a-t-il reconnu.

WATCH@CelticFC could face sanctions from UEFA after a fan ran onto the pitch and tried to kick Kylian Mbappe. #SSN https://t.co/zYbGf8ttTF

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) September 13, 2017