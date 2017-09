Selon le journal espagnol El Païs, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé un million d’euros à Edinson Cavani pour laisser à Neymar la responsabilité de tirer les penalties.

Dans la série “tout se monnaie”, Edinson Cavani aurait reçu une proposition de prime de la part de son président pour mettre fin à la saga du Penaltygate. Pour rappel, Neymar avait voulu botter un coup de pied de réparation contre Lyon, un souhait refusé par Cavani. Après avoir posé le ballon, l’Uruguayen avait manqué la transformation.

L’incident a été abondamment commenté dans la presse, obligeant les dirigeants parisiens à réagir. Pour calmer le jeu et éviter d’autres discussions à l’avenir, un million d’euros aurait été proposé à Cavani pour laisser à Neymar le soin de tirer les penalties. Une prime rejetée par l’ancien joueur de Naples.

Au final, c’est Unaï Emery qui a tranché. “Cavani et Neymar sont les deux tireurs. Le choix du premier et du deuxième tireur, je l’ai fait et on va faire comme ça”. L’identité de l’heureux élu ? Réponse bientôt.