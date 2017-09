Un palmier lutte avec force sur les images diffusées en direct du port de Gustavia à Saint-Barth.

Un palmier lutte depuis des heures contre les vents terribles de l’ouragan Irma sur l’île de Saint Barthélemy. Son combat pour rester debout est filmé par la caméra installée dans le port de Gustavia. Sur Twitter, le palmier a désormais un prénom, Hector, comme le héros de la mythologie grecque, et reçoit des dizaines de messages d’encouragement. Des milliers de personnes regardent la vidéo en direct et commentent la force de l’arbre, symbole de la résistance. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Hector était toujours debout.

Totally crazy, but awfully brave thing… staying through the storm, Kudos #HectorTheTree #IBelieve #hectorthePalm Hope he survived ? pic.twitter.com/STfcYKe9HB

— Esteban (@KreeMazter) September 7, 2017