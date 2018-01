Le Real Madrid pourrait bien se débarrasser de Zinedine Zidane au terme de la saison, mais l’entraîneur français aurait déjà une proposition attirante dans l’optique du prochain exercice. Après l’Espagne, le Merengue se lancera-t-il à l’assaut de l’Italie ?

Zinedine Zidane l’a souvent répété, même la saison passée lorsque le Real Madrid avait remporté la Liga et la Ligue des champions, sa place sur le banc de touche de l’équipe première du Real Madrid reste fragile. Elle l’est d’autant plus depuis l’entame de l’exercice en cours et l’enchaînement de mauvais résultats, ce malgré le succès lors du dernier Mondial des clubs. Le championnat n’est pas mathématiquement perdu mais ça y ressemble fort, et le technicien français se sait désormais attendu au tournant en Ligue des champions, avec notamment un huitième de finale bouillant prévu face au Paris Saint-Germain.

Si d’aventure tout ne se passe pas comme espéré en interne, le champion du monde 98 devra inévitablement passer le relais au printemps prochain. Mais le natif de Marseille pourrait rapidement se relancer et partir relever un tout nouveau challenge. Car selon le Corriere della Serra, un prétendant de choix serait déjà pressant autour de ZZ en la personne du finaliste de la Ligue des champions 2017: la Juventus Turin. La Vieille Dame s’attend à voir partir Massimiliano Allegri au terme de l’exercice en cours, puisqu’une grande valse des entraîneurs semble se préparer entre le Bayern Munich, Chelsea, le PSG, le Real Madrid, la Juventus et peut-être Manchester United et Arsenal.

Les Bianconeri feraient d’ores et déjà de leur ancien numéro 21 (1996-2001) une priorité. Les tifosi seraient évidemment ravis de voir revenir leur ancien chouchou du Delle Alpi, fort désormais d’un palmarès de coach qui en laisserait plus d’un rêveur. Et puisque les Piémontais se préparent à renouveler en partie leur effectif pour amorcer un nouveau cycle, comme au Real Madrid par ailleurs, Zinedine Zidane serait le candidat idoine pour la direction turinoise.