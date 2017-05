Xalimanews- Le champion d’athlétisme s’est confié à la BBC sur sa retraite imminente. Et c’est en août prochain, aux championnats du monde d’athlétisme à Londres, qu’il va courir pour la dernière fois.

Sa retraite mettra fin à une formidable carrière et sera perçue comme une immense perte pour l’athlétisme mondial.

“Je laisserai une empreinte fabuleuse qui fera dire aux tout-petits que tout est possible. Et qu’on peut y arriver sans tricher. Pour y arriver, il faut seulement travailler dur et faire beaucoup de sacrifices” a t-il expliqué sur BBC.