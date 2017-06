Didier Drogba a réussi samedi, avec un but et une passe décisive, des débuts tonitruants avec Phoenix Rising, en D2 américaine.

Quels débuts ! Engagé avec Phoenix Rising en USL (United Soccer League, deuxième division américaine) depuis avril dernier, Didier Drogba a fait très fort pour son premier match officiel avec sa nouvelle formation : l’ancien international ivoirien (39 ans) a ouvert la marque pour le club de l’Arizona (40e) et a délivré la passe décisive pour son ancien partenaire à Chelsea Shaun Wright-Phillips (77e), qui a inscrit le but de la victoire face à Vancouver (2-1).

Première aussi pour Patrice Carteron

«Cela fait toujours du bien de marquer, mais ce n’est pas le plus important. Je voulais prendre du plaisir», a commenté l’attaquant qui n’était plus apparu en match officiel depuis les play-offs MLS avec Montréal en novembre dernier. Drogba devrait à terme intégrer l’encadrement de la franchise, avec un objectif MLS. Samedi soir, l’équipe était entraînée pour la première fois par le Français Patrice Carteron, ex-Dijon, arrivé au club le mois dernier.

AFP