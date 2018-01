XALIMANEWS: Vahid Halilhodzic le sélectionneur du Japon, un des adversaires du Sénégal dans le groupe H, il a affirmé que” son équipe tentera de créer l’exploit sur trois matches lors de la Coupe du monde 2018, en Russie” selon nos confrères Igfm.

Le Mondial russe c’est dans cinq mois et forcément les techniciens concernés vont s’intéresser à tout. Dans le même groupe que les Lions du Sénégal, l’entraîneur du Japon a évoqué beaucoup de sujets qui touchent notamment cette compétition majeure devant regrouper 32 équipes. « Il faudra tenter de créer l’exploit sur trois matches », a-t-il dit.

Le Mondial, un de ses « principaux objectifs »

« La Coupe du monde est l’un de mes principaux objectifs », a-t-il fait savoir. « C’est la troisième équipe que je qualifie pour cette compétition en trois tentatives. C’est quand même une belle réussite. Je garde de très bons souvenirs du Mondial au Brésil avec l’Algérie. Et dans mon esprit, après la qualification pour la phase finale, j’aimerais bien qu’on réussisse la même chose avec la sélection du Japon », a expliqué le technicien d’origine bosnienne. Il a par ailleurs souligné que la Pologne (7e), la Colombie (13e) et le Sénégal (23e) ont un classement (FIFA) meilleur que le Japon qui est loin derrière avec une 57e place. « On ne peut pas dire que c’est un bon tirage pour nous. Aujourd’hui, tous les groupes sont difficiles. On n’est pas favoris, mais en Coupe du Monde tout est ouvert », a-t-il reconnu, relevant qu’au premier tour, « quelques grandes nations ont parfois chuté comme l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre. Ça veut dire que tout est possible, il faut simplement rester optimiste », a-t-il rappelé.

Attaquer le Mondial avec audace en améliorant le collectif

L’ancien sélectionneur de l’Algérie a également insisté sur la pré-coupe du monde. «Il faut fixer une bonne préparation, organiser tous les petits détails. Il faudra ensuite attaquer l’épreuve avec audace et ambition », a-t-il indiqué,

Vahid a tout de même reconnu que son équipe connaît quelques manquements. « Il faut que le niveau individuel et collectif s’améliore. Ces dernières années, malheureusement, ils n’ont pas de grands talents. En Europe, on ne parle que très peu du football japonais. À part Keisuke Honda et Shinji Kagawa, il n’y a pas beaucoup d’éléments dont on parle », a-t-il énuméré. « En France, il y a Hiroki Sakai et Enji Kawashima qu’on connait parce qu’ils évoluent en Ligue 1. Il y a aussi quelques éléments éparpillés en Allemagne et en Italie, mais ce ne sont pas encore des joueurs qui sont des vedettes et qui jouent des rôles importants au sein de leurs clubs respectifs », a-t-il ajouté, relevant que malgré tout son équipe a certaines qualités. « Dans l’aspect collectif, la rigueur et la discipline, elle a des armes. Et c’est en se basant là-dessus que je vais la préparer pour la Coupe du Monde », a conclu le technicien. Le Japon affrontera la Colombie pour son premier match.