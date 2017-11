XALIMANEWS : Le Niger a convoqué dimanche l’ambassadeur de Libye à Niamey pour faire part de “l’indignation du président Issoufou sur la vente de migrants africains” comme esclaves en Libye.

Le ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacoubou, a déclaré sur son compte Twitter avoir notifié au diplomate libyen que « tout doit être mis en œuvre pour faire cesser cette ignominie dont les auteurs doivent être sanctionnés ».

Le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui s’était déjà indigné de la vente aux enchéres de migrants-esclave en Lybie quelques jours plus tot, a demandé à ce que le sujet soit mis à l’ordre du jour du sommet entre l’Union africaine (UA) et l’Union européenne prévu les 29 et 30 novembre à Abidjan.

Plusieurs ONG nigériennes ont également condamné la vente de migrants en Libye. Porte du Sahara, Agadez, plus grande ville du nord du Niger, est une plaque tournante du trafic d’êtres humains voulant gagner l’Europe via la Libye. Le durcissement des mesures législatives et des contrôles sécuritaires aux frontières ne semblent pas décourager migrants et passeurs.