Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : L’une des grandes attractions de ce week-end sera le derby de la Mersey entre Liverpool de Sadio Mané et Everton d’Idrissa Gana Gueye.

Ce dimanche, l’un des chocs de la 16éme journée opposera, Liverpool de Sadio et Everton de Gana et Baye Oumar Niass. 4éme avec 29 points, soit 14 points de retard sur City, Liverpool doit coûte que coûte gagner pour espérer rester sur le podium.

Dans une grande forme, la bande à Mané, restent sur une série de 6 journées sans défaite.

Everton, 10éme, semble respirer la forme, avec deux victoires de suite.