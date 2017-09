XALIMANEWS- On l’a tantôt surnommé “le ministre déconnecté” à cause de son parcours intellectuel peu glorieux. Pourtant, Yaya Abdoul Kane a une force interconnectée…sur le plan politique. Décrit comme un proche de Farba Ngom et très présent dans la sphère politique dans le Fouta, l’ex ministre des Postes et télécommunications, est présenté comme un Docteur en Sociologie. Sans plus ! Seule trace de son passage, il faisait partie de la Direction de Coopération décentralisée, composée de la Division des Accords et partenariats et de la Division de l’Analyse et du Suivi en un moment. Par ailleurs, le nouveau ministre de la Gouvernance Territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire serait très actif et surtout impliqué dans sa localité d’origine, à Kobilo, dans le département de Matam.

Cependant, les capacités intellectuelles de Yaya Abdoul Kane sont réellement remises en cause. Serait-il encore dans les difficultés pour gérer un département ministériel? En 2015, alors qu’il venait de débarquer au département des Postes et Télécommunications, des acteurs du secteur le décrivait comme le “super ministre déconnecté et complexé”. Son retour suscite encore des commentaires.